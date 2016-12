Parigi, Sting arrivato al Bataclan: la zona è superblindata

In un Bataclan superblindato, a Parigi, Sting è già arrivato per il concerto di questa sera, che segnerà la riapertura del locale dopo gli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 nella Capitale francese. Nella zona c'è un massiccio dispiegamento di polizia e i marciapiedi sono stati bloccati con transenne di ferro. Decine i giornalisti assiepati, come anche gli spettatori in attesa di entrare.