Parigi, si sarebbe suicidato lo studente italiano morto dopo giorni di agonia

Spunta una nuova ipotesi per la morte di Ciro Ciocca, lo studente di Riccia (Campobasso) morto dopo giorni di agonia a Parigi, dove si trovava per l'Erasmus. In un primo momento si era parlato di un accoltellamento, forse dovuto a un tentativo di furto finito male, ma ora gli inquirenti francesi propendono per l'ipotesi che il giovane si sia suicidato.