Parigi, si proclama dell'Isis e accoltella un maestro d'asilo: è caccia all'uomo

Un insegnante di Aubervilliers, banlieue di Parigi, è stato accoltellato da un uomo che ha proclamato di essere dell'Isis. Lo ha annunciato la radio France Info. L'aggressore, che aveva un passamontagna, è poi scappato dall'istituto ed è in fuga . La vittima, maestro di una scuola materna, è stato ricoverato in ospedale. Nonostante le numerose coltellate ricevute, non è in pericolo di vita. Indaga l'antiterrorismo.

L'insegnante è stato ferito prima con un coltello poi con un taglierino nella scuola materna pubblica "Jean Perrin" nella Seine Saint-Denis. Al momento dell'aggressione si trovava solo in classe: erano da poco passate le 7 e si preparava ad accogliere i bambini. L'aggressore indossava un passamontagna e una tunica bianca.



"Questo è un avvertimento" - Oltre a proclamarsi dell'Isis, l'uomo ha gridato "questo è un avvertimento" mentre pugnalava il maestro d'asilo. Lo rivela un testimone che, al momento dell'attacco, stava lavorando all'interno dell'istituto.



Questa versione è stata confermata dalla stessa vittima dell'aggressione, che ha parlato dall'ospedale dove è ricoverato: "Ha detto 'E' l'Isis, è un avvertimento'. Non ho riconosciuto la sua voce".



Antiterrorismo apre indagine - La procura antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta sull'accoltellamento. L'ipotesi di reato è tentato omicidio legato ad associazione per delinquere con scopi terroristici. In tutta la zona è stato allestito un imponente dispositivo di ricerca del fuggitivo.



Il governo francese: "Rafforzare sicurezza scuole" - Il ministro francese dell'Istruzione, Najat Vallaud-Belkacem, si è recata nella scuola di Aubervilliers: "Atto di grande gravità, il governo continuerà a rafforzare le misure di sicurezza in un contesto in cui la scuola si sente minacciata".