Parigi, scontri a sgombero migranti

Scontri e proteste a Parigi per il tentativo della polizia di evacuare nuovamente i migranti da un campo di fortuna nei pressi del Pont de la Chapelle, sgomberato la scorsa settimana dalle forze dell'ordine. "Libertà, libertà", gridano militanti e residenti del quartiere scesi in piazza per impedire agli agenti di caricare i migranti sui pullman della "Police Nationale".