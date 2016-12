Parigi rinuncia alla nomina dell'ambasciatore gay in Vaticano

L'Eliseo ha definitivamente rinunciato alla nomina di Laurent Stefanini, attuale capo del protocollo di Francois Hollande, come ambasciatore di Francia presso la Santa Sede. Secondo i media transalpini, Stefanini, noto per la sua dichiarata omosessualità e a cui non è mai arrivato il gradimento del Vaticano, è stato nominato come nuovo ambasciatore di Francia presso l'Unesco. Si sblocca così una situazione in stallo da un anno.