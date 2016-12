Parigi, Renzi: "Dobbiamo reagire"

"Il loro obiettivo è quello di farci morire come piace a loro. Ma quando non ci riescono si accontentano - si fa per dire - di farci vivere come piace a loro. Ecco perché dobbiamo reagire con determinazione e non permettere alla paura di oscurare la libertà". E' quanto Matteo Renzi scrive sulla e-news riferendosi alle stragi di Parigi rivendicate dall'Isis. "Dobbiamo avere la giusta reazione - conclude -, certo senza rinunciare a vivere".