Parigi, rapinarono Kim Kardashian in hotel: 17 arresti

Legale Kim Kardashian: "Forse sarà messa a confronto con i rapinatori" - Il legale della regina dei social network, Jean Veil, ha reso omaggio al lavoro delle forze dell'ordine ed ha annunciato che la sua cliente potrebbe presto sostenere un confronto con i sospetti. "Penso che la mia cliente verrà sentita nuovamente dagli inquirenti, se non messa a confronto con i fermati. Questo potrebbe rivelarsi necessario ai fini dell'inchiesta ma decidere spetta al giudice", ha affermato l'avvocato, tuonando contro tutti quei "giornalisti e malelingue" che avevano gettato un'ombra sulla buona fede dell'attrice ipotizzando una trovata pubblicitaria se non addirittura una truffa ai danni delle assicurazioni.



La rapina e il bottino - Il 3 ottobre, la tv star di 35 anni, di passaggio a Parigi per la fashion week, venne assalita da cinque uomini travestiti da poliziotti, che le rubarono 9 milioni di euro in gioielli nel sontuoso appartamento in cui risiedeva nel cuore del quartiere della Madeleine.



I cinque penetrarono in piena notte nella residenza top secret, l'Hotel de Pourtale's, legandola e imbavagliandola. Dopo averla rinchiusa in bagno, fuggirono con i gioielli, fra i quali l'anello di fidanzamento di Kanye West. Un colpo dalla risonanza planetaria che contribuì a riaccendere le polemiche sulla sicurezza di Parigi.



Tra i fermati anche due donne - Secondo BFM-TV, tutti e cinque i rapinatori sarebbero fra i sospetti fermati. L'operazione è scattata praticamente in simultanea nella capitale, in banlieue, e nel sud della Francia, a Grasse. I fermati, tra cui due donne, hanno un'età compresa fra i 23 e i 73 anni. Tra loro anche un autista che portò in macchina Kim Kardashian per la capitale francese nei giorni prima della rapina. Alcuni erano già noti per fatti di criminalità organizzata, professionisti specializzati in rapine a mano armata.



Nessuna traccia dei gioielli - Fondamentali per le indagini sono state le immagini di videosorveglianza nel quartiere della Madeleine e il Dna ritrovato su un ciondolo da 29mila euro che un rapinatore aveva perso per strada nella rocambolesca fuga in bici. Erano settimane che la Police Nationale aveva individuato i presunti "Lupin" ma attendeva la banda al completo per passare all'azione. Anche se per ora dei gioielli non c'è traccia.