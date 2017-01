Parigi, rapina a Kim Kardashian: tra gli arrestati c'è anche il suo autista

Tra le 17 persone arrestate lunedì nell'ambito dell'inchiesta sulla maxi rapina a Kim Kardashian c'è anche l'autista che lo scorso ottobre l'ha portata in giro per Parigi prima che venisse derubata. Lo riporta Sky News, che cita una fonte non meglio identificata. La polizia, prosegue l'emittente, sta cercando di stabilire adesso se lo chauffeur ha passato le informazioni sugli spostamenti della star dei social alla banda.