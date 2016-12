Parigi: raid su Raqqa "legittimati"

Dopo la pioggia di fuoco su Raqqa, il ministro degli Esteri francese Laurent Fabius ha affermato che Parigi ha la "legittimità" per agire contro l'Isis in seguito agli attacchi terroristici di venerdì. A margine del G20 in Turchia, Fabius ha spiegato che la decisione di condurre attacchi aerei in Siria è stata "politica". "Non si può essere attaccati duramente, senza essere presenti ed attivi", ha aggiunto.