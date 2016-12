19:34 - La polizia francese ha fatto irruzione in due appartamenti, probabilmente serviti da rifugio per i terroristi in fuga dopo l'assalto alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi. Secondo quanto riportano i media locali, non sarebbe stato effettuato alcun fermo. Si apprendono, intanto, nuovi dettagli sulle dodici vittime: sono un addetto alla portineria, otto giornalisti, due agenti e un invitato alla riunione di redazione.