Parigi, più di 5 arresti in Belgio

Non è soltanto uno, ma "più di cinque gli arresti" avvenuti a Bruxelles, nel quartiere di Molenbeek, durante le perquisizioni delle forze dell'ordine legate alle stragi di Parigi. Lo ha detto il ministro della Giustizia del Belgio Koen Geens, come riferisce la tv Rtbf. Il Paese ha deciso per ora di non elevare il livello di minaccia terroristica, perché gli attacchi di Parigi non hanno un impatto diretto.