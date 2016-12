Parigi, otto morti in un incendio ai piedi di Montmartre: tra loro anche due bambini

Fra le vittime dell'incendio c'è un'intera famiglia di origine senegalese, i due genitori, un figlio di 13-14 anni e una figlia di 8. Lo rivela il sito Metronews, precisando che l'unico superstite sarebbe un secondo figlio, di 12 anni, che era rimasto a dormire da una zia, in un altro edificio.



Le fiamme e i soccorsi - A pochi giorni dal rogo che ha interessato la Città delle Scienze dunque, un altro incendio è scoppiato nei pressi di Montmartre alle 5 del mattino. Le fiamme sono state spente all'inizio della mattinata, con l'intervento di un centinaio di pompieri. Sul posto sono subito arrivati il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, il sindaco Anne Hidalgo, e il prefetto, Michel Cadot.



"Ci sono stati due interventi diversi allo stesso indirizzo - spiega al giornale un portavoce dei pompieri parigini -. Siamo stati chiamati una prima volta alle 2.23, per un rogo di cartacce nell'ingresso dell'edificio. Questo fuoco è stato rapidamente spento, ma quasi due ore dopo siamo di nuovo stati allertati per un incendio, stavolta nella tromba delle scale". Alla luce di questi fatti, aggiunge, "non possiamo escludere che si tratti di un atto doloso".



Privilegiata la pista dolosa - Le prime verifiche degli investigatori portano a "privilegiare" la pista di un atto doloso, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien, citando fonti dei soccorsi.



Hollande: "Chiariremo le cause" - "Stiamo facendo tutto il possibile per far luce sull'origine di questo dramma e ottenere tutte le informazioni necessario sull'accaduto, ha detto il presidente della Repubblica Francois Hollande, che ha poi reso "omaggio ai pompieri che hanno domato l'incendio e ai servizi di soccorso", esprimendo la sua solidarietà "alle vittime e alle loro famiglie".



Anne Hidalgo ha dichiarato che "l'incendio ha coinvolto una quindicina di abitazioni", sottolineando che tuttavia "l'edificio era in buono stato di manutenzione". Sono state subito messe in campo delle soluzioni per sistemare le persone che abitavano nell'edificio, come ha assicurato Eric Lejoindre, sindaco del diciottesimo arrondissement di Parigi.