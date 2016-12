Parigi,nuovi scontri per la riforma del lavoro: pietre sugli agenti

Ancora tensione in Francia durante una serie di cortei contro la riforma del lavoro . Scene di guerriglia nel quartiere parigino di Montparnasse, dove giovani hanno lanciato pietre contro la polizia , che ha risposto con lacrimogeni. Scontri anche a Nantes , dove un fotoreporter è stato ferito. Intanto il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve ha annunciato che sono state già fermate 49 persone in possesso di armi improprie , acidi e proiettili.

Sindacati: "Quando non si viene ascoltati bisogna provare a farsi sentire" - Dopo l'approvazione forzata, grazie alla fiducia, della legge El Khomri, sette sindacati hanno convocato manifestazioni. "Quando non si viene ascoltati bisogna provare a farsi sentire", è stato il motto lanciato da Philippe Martinez, numero 1 della Cgt, il sindacato più duro.



Alta tensione in tutta la Francia - Tensione a Parigi, a Montparnasse, dove il corteo ha sfilato fra studenti con il passamontagna e poliziotti con il casco. Cortei a Marsiglia, dove molti cassonetti sono stati incendiati e la polizia ha disperso i manifestanti con i lacrimogeni, Montpellier, Tolosa e Rennes. In Bretagna i dimostranti hanno interrotto il traffico ferroviario diretto a Parigi.