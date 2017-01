Parigi:Mohamed Abrini incriminato per attentati 13 novembre 2015

I giudici francesi hanno incriminato Mohamed Abrini per gli attentati parigini del 13 novembre 2015. Franco-marocchino di 31 anni, Abrini era stato catturato l'8 aprile in Belgio. Nelle ultime 24 ore è stato interrogato dalla procura di Parigi. Operativo nell'organizzazione degli attentati di Parigi, presente in prima persona in quelli del marzo successivo a Bruxelles, è considerato uno degli uomini chiave della cellula operante tra i due Paesi.