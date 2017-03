Parigi, migliaia in piazza contro le violenze della polizia

Circa 7mila persone sono scese in piazza a Parigi per manifestare contro le "violenze della polizia", qualche settimana dopo le polemiche seguite ad un arresto violento avvenuto in una banlieue della capitale, il cosiddetto "scandalo Theo". Nel corso della manifestazione si sono registrati alcuni scontri fra la polizia e degli individui incappucciati infiltratisi nella coda del corteo lanciando sassi e molotov contro gli agenti.