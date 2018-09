Parigi, migliaia di persone presenti alla marcia per il clima

Migliaia di persone hanno partecipato, a Parigi, alla marcia per il clima, per chiedere che il tema diventi una priorità del governo dopo le dimissioni del ministro per la Transizione Ecologica, Nicolas Hulot. Secondo la polizia il corteo ha riunito 18.500 persone, mentre secondo l'Ong 350.org, che ha partecipato all'organizzazione, i partecipanti sono stati 50mila, armati di striscioni e slogan come "Non lasciateci bruciare".