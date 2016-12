Parigi,maestro confessa:"Ho inventato l'aggressione del militante dell'Isis"

L'uomo, 45 anni, aveva raccontato di essere stato aggredito in classe, intorno alle 7.30 (prima dell'arrivo degli alunni), da un uomo con il viso coperto che, fuggendo, aveva gridato: "È per l'Isis. Questo è solo un avvertimento, non è che l'inizio".



L'insegnante della materna è ora sottoposto a un nuovo interrogatorio per cercare di capire quali siano stati i motivi che l'hanno spinto a simulare l'aggressione. In mattinata era stato ricoverato con ferite superficiali al collo e alla fronte.



Il ministro francese dell'Istruzione Najat Vallaud-Belkacem, recandosi nella scuola di Aubervilliers, aveva assicurato che "il governo continuerà a rafforzare le misure di sicurezza in un contesto in cui la scuola si sente minacciata".



La finta aggressione arriva appena un mese dopo gli attentati di Parigi, avvenuti venerdì 13 novembre, che hanno causato 130 morti.