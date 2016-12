Parigi, la visita di Rohani: "Bisogna combattere le radici del terrorismo"

"Dobbiamo combattere il fanatismo e lottare contro le radici del terrorismo in Siria e in Iraq". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani , nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con Francois Hollande . Parlando della crisi migratoria, ha poi aggiunto: "Per noi i diritti umani contano molto e auspichiamo che tutti possano avere pari diritti, incluso i migranti che arrivano nei Paesi di accoglienza".

Iran e Francia dovrebbero scambiare notizie di intelligence per combattere contro "fanatismo, terrorismo ed estremismo", ha poi sottolineato il presidente della repubblica islamica. "Dobbiamo essere attivi in queste aree e scambiare le nostre informazioni, dal punto di vista dei servizi segreti", ha dichiarato Rohani.



Dal canto suo il presidente Francois Hollande ha spiegato che si è "parlato di tutte le questioni dal momento: ho ricordato l'impegno della Francia per i diritti umani, per le libertà, che vale per tutti i Paesi e tutte le regioni del mondo".