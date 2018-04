Parigi, la nuova vita di Jérôme Hamon dopo il secondo trapianto facciale

Jérôme Hamon è stata la prima persona a sottoporsi a un trapianto facciale completo nel 2010, al Hôpital Européen Georges-Pompidou di Parigi. L'operazione ebbe delle complicazioni quando, per curare un banale raffreddore, gli fu somministrato un antibiotico incompatibile con il suo trattamento immunosoppressivo. Nel 2016 iniziarono i primi sintomi di rigetto del volto trapiantato che deteriorò gradualmente finché non divenne necessario trovare un secondo donatore. La ricerca ebbe successo e nel gennaio 2018 Jérôme si è sottoposto a un'altra operazione nello stesso ospedale e per mano dello stesso chirurgo. Ha trascorso tre mesi in degenza e si sta abituando alla sua nuova "identità".