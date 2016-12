Parigi, irruzione in agenzia viaggi: rapinatore in fuga, no feriti

Tutte le persone che erano all'interno dell'agenzia viaggi di Parigi assalita da un rapinatore armato sono uscite sane e salve, "non c'è stata alcuna presa d'ostaggi": lo ha detto il sindaco del tredicesimo arrondissement di Parigi, Jerome Coumet. "Non si è trattato in alcun modo di terrorismo, ma di una rapina girata male", hanno riferito le autorità. Il rapinatore è attualmente in fuga.