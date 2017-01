Parigi, incendio doloso in una residenza per migranti: c'è un morto

Un uomo è morto gettandosi da una finestra a causa di un incendio, di origine dolosa, divampato in una residenza per lavoratori migranti a Boulogne-Billancourt, nella regione di Parigi. Lo riferisce BFM-TV, confermando che almeno altre quattordici persone sono rimaste ferite, di cui diverse in gravi condizioni. Le fiamme sono divampate poco prima delle 4 del mattino al pianterreno del palazzo di sei piani e si sono propagate nella tromba delle scale.