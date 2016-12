13:46 - I parigini si riuniranno oggi alle 18 in raccoglimento in Place de la Republique per manifestare contro il terrorismo che ha colpito duramente la città. L'invito ad essere numerosi e ad invitare i propri vicini arriva su twitter dal sindaco Anne Hidalgo. Nella stessa ora anche a Roma, in piazza Farnese, si manifesterà la solidarietà alle vittime dell'attentato al giornale satirico Charlie Hebdo.