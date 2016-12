Parigi, in commando 9 persone

C'è un secondo terrorista delle stragi di Parigi in fuga oltre ad Abdeslam Salah. La sua sua esistenza è stata confermata da un video esaminato dagli inquirenti. Lo riferiscono fonti concordanti vicine all'inchiesta. Il commando della Seat nera che ha aperto il fuoco sui ristoranti, secondo quanto risulta dalle immagini, era composto non da due ma da tre kamikaze. In totale i terroristi sarebbero dunque stati 9 e non 8.