Parigi, i superstiti del Bataclan sono tornati sul luogo dell'attentato prima della riapertura del 16 novembre

Sarà l'ultima visita prima della riapertura ufficiale. I superstiti del Bataclan sono, infatti, tornati nel teatro parigino - dove hanno vissuto il terribile attentato del 13 novembre scorso nel quale tre jihadisti hanno ucciso 90 persone durante un concerto degli Eagles of Death Metal - per un momento di raccoglimento e riflessione. La sala concerti sarà riaperta, secondo i piani, il 16 novembre per la serata del rocker inglese Pete Doherty .

La fine dei lavori del Bataclan è imminente: a novembre, infatti, il teatro riprenderà la sua programmazione tradizionale. In vista della riapertura, diverse decine di persone hanno aderito all'invito di tornare sul luogo dell'attentato che, da quella sera, è rimasto chiuso.



"Abbiamo organizzato, con 13 novembre: fratellanza e verità e con la direzione del Bataclan, non delle visite, ma dei momenti intimi di raccoglimento", ha spiegato l'associazione delle vittime, 'Life for Paris'. I superstiti sono stati accompagnati da équipe di psicologi.



Una prima visita era stata organizzata in aprile, quando i lavori di rifacimento erano ancora all'inizio. La sala ora è stata ricostruita come era prima dell'attentato.