Parigi, i media: ancora libero uno degli attentatori della strage del 2015

Per quanto riguarda gli attentati del 13 novembre, l'uomo che si fa chiamare Abou Walid era in contatto diretto con la mente del commando, Abdelhamid Abaaoud, ucciso nell'assalto al covo di Saint-Denis il 18 novembre 2015. Secondo i verbali consultati dai reporter di France Inter, fu lui a portare Abaaoud, di rientro dalla Siria, a Parigi.



Nell'attentato al treno, fu colui che rifornì i complici di armi e istruzioni, e che condusse l'assalitore, Ayoub el-Khazzani, nei pressi della stazione bruxellese del Midi, dove salì a bordo dell'Amsterdam-Parigi. Proprio el-Khazzani, in un interrogatorio, afferma: "Penso che sia di origine turca. Ma potrebbe essere belga. Parla francese e un'altra lingua, il fiammingo o il tedesco". Messo di fronte ad alcune foto segnaletiche, El-Khazzani non ha però mai riconosciuto il ricercato.



Le segnalazioni parlano di un giovane piuttosto robusto, barba corta, occhiali, capelli pettinati all'indietro, occhi leggermente a mandorla. E' tutto quello che si sa dell'unico del commando di attentatori ancora a piede libero, uno dei due sopravvissuti insieme con il detenuto Salah Abdeslam.