Parigi, i capi di Stato e di governo alla Conferenza Onu sul clima: guarda le foto

"Sono venuto di persona come rappresentante della prima economia mondiale e del secondo inquinatore per dire che noi, Stati Uniti, non solo riconosciamo il nostro ruolo nell'aver creato il problema ma che ci assumiamo anche la responsabilità di fare qualcosa". Lo ha detto Barack Obama al summit sul clima a Parigi: "Possiamo cambiare il futuro qui e adesso, nemmeno il terrorismo ci fermerà dal costruire qualcosa per i nostri figli".