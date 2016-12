Parigi,gli Usa avvertirono Francia

Gli Usa avevano avvertito la Francia di un possibile attacco terroristico: lo riporta il New York Times, precisando come nei mesi scorsi le autorità americane avessero ricevuto informazioni su possibili attentati, anche se non era chiaro quando potessero essere realizzati. Secondo la Cia inoltre ci sarebbero tuttora "ulteriori attacchi dell'Isis in cantiere".