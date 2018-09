Parigi, furto da 800mila euro al Ritz: rubati gioielli a principessa araba

Gioielli, per un valore totale di 800mila euro, sono stati rubati venerdì all'Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale, in Place Vendome. Secondo i media francesi, i gioielli appartenevano a una principessa saudita, che aveva lasciato tutto nella sua suite, senza metterli in custodia nella cassaforte del celebre albergo parigino, riaperto da poco dopo un lungo restauro.