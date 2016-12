Un rapinatore armato di pistola ha fatto irruzione nell'agenzia di viaggi Asieland, nel centro di Parigi . "Non si tratta in alcun modo di terrorismo, ma di una rapina degenerata", hanno riferito fonti giudiziarie sottolineando che "non c'è stata alcuna presa d'ostaggi". Tutti gli individui che erano all'interno, infatti, sono usciti sani e salvi. Il rapinatore è ancora ricercato.

L'agenzia presa d'assalto si trova in Boulevard Massena, nel 13esimo arrondissement. Alle 18.50 un uomo solo e armato, pare di origini africane, è entrato nell'agenzia e ha ordinato di aprire la cassaforte. La direttrice è riuscita a uscire e a dare l'allarme.



Immediatamente la polizia è arrivata sul posto e tramite un messaggio Twitter ha invitato la cittadinanza a evitare la zona. Inizialmente si era diffusa la notizia di 7 persone trattenute in ostaggio, ma poi è arrivata la smentita. In realtà, dentro il locale c'erano i 6 impiegati che al momento dell'irruzione si sono rinchiusi in una stanza.



Quando la polizia è arrivata, li ha trovati sotto schock, ma incolumi, ed è stato possibile farli uscire senza problemi. Non è la prima volta che l'agenzia Asieland è teatro di rapine a mano armata.