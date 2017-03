Una persona è rimasta ferita nella sede del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Parigi dopo aver aperto una busta esplosiva . Numerose persone sono state evacuate per precauzione. La persona ferita sarebbe un'assistente della direzione, raggiunta alle mani e al viso. All'origine dell'esplosione probabilmente un petardo. Sarà la procura antiterrorismo a indagare. I primi sospetti si concentrano sugli anarchici greci.

All'interno del plico ci sarebbe stato "un grosso cilindro nero di circa 30 cm", hanno precisato fonti della polizia. L'incidente arriva all'indomani di un incidente analogo avvenuto a Berlino, dove il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble era l'apparente destinatario di una busta piena di esplosivo trovata al ministero.



Lagarde: "Atto di vigliaccheria" - "Condanno questo atto di vigliaccheria e di violenza e ribadisco la determinazione del Fondo monetario di continuare a lavorare in linea col suo mandato": così la numero uno del Fmi, Christine Lagarde, commenta l'esplosione nell'ufficio di Parigi. "Lavoriamo insieme alla autorità francese per indagare sull'incidente ed assicurare la protezione del nostro staff", ha aggiunto.



Sospetti sul gruppo Cospirazione delle cellule - Il gruppo anarchico greco Cospirazione delle cellule di fuoco "sarebbe verosimilmente all'origine" dell'invio della lettera esplosiva. Lo ha riferito una fonte della polizia greca, secondo cui il viceministro greco della Protezione civile Nikos Toskas è stato informato dalle autorita' francesi del fatto che il plico è stato spedito da Atene. Proprio come quello inviato al ministero tedesco delle Finanze e rivendicato dal gruppo anarchico Cospirazione delle cellule di fuoco.