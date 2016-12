Parigi, Colosseo stasera si spegne

Il Colosseo si spegnerà per cinque minuti alle 20,15, in segno di lutto per gli attentati di Parigi. E' quanto si apprende da fonti di governo. Per tutto il giorno a Roma, in piazza Farnese, tanta gente è accorsa all'ambasciata francese per deporre fiori e per lasciare messaggi di dolore e di solidarietà con le vittime.