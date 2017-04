Parigi, Cazeneuve: Le Pen senza vergogna strumentalizza paura

"Marine Le Pen sta strumentalizzando senza vergogna la paura dell'attentato a suo vantaggio elettorale. Non è stato dimostrato alcun legame tra il fenomeno dell'immigrazione e gli attacchi terroristici". Lo ha dichiarato il premier francese Bernard Cazeneuve in una dichiarazione dopo l'attacco di ieri sera sugli Champs-Elysées in cui sono rimasti uccisi un poliziotto e l'attentatore.