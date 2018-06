Parigi bucolica, il gregge al pascolo in città per portare la "pace rurale" Afp 1 di 5 Afp 2 di 5 Afp 3 di 5 Afp 4 di 5 Afp 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ogni trenta giorni, alcuni pastori possono portare il loro gregge a pascolare nelle vie parigine. “Le pecore si comportano sempre in modo disciplinato”, spiega Julie-Lou Dubreuilh, “la città può far bene agli animali e gli animali possono far bene ai cittadini che vedendoli si rilassano” e si sentono immersi in una dimensione bucolica.



“Sembra strano”, continua la Dubreuilh, “ma se si vuole praticare un tipo di allevamento di bestiame senza usare antibiotici o farmaci antri vermi, bisogna dare alle pecore la possibilità di prendersi cura di sé. Questo significa piante che crescono in sentieri e terreni incolti che spesso si trovano in città. Un esempio è l’artemisia, perfetta per sterminare. E può crescere ovunque, anche in una grande metropoli come Parigi”.