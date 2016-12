Parigi, Bruxelles, Nizza e le altre: quando il terrorismo prende di mira cultura e turismo

Parigi, Bruxelles, Nizza. E poi ancora Sousse, il Mar Rosso, Istanbul. L'obiettivo dei terroristi islamici sembra essere chiaro: spargere il terrore nei luoghi frequentati da viaggiatori per via di cultura e turismo. Dai musei alle spiagge fino agli aeroporti, senza dimenticare la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, i fondamentalisti stanno puntando a colpire località meta dei vacanzieri, per l'arte o il relax al mare.