Parigi, banda armata tenta rapina in un negozio Primark: liberati i 18 ostaggi

Dopo l'intervento delle teste di cuoio sono stati liberati i 18 dipendenti, presi in ostaggio in un tentativo di rapina da una banda armata in un negozio della catena Primark di Villeneuve-la-Garenne, nell'hinterland di Parigi. "Verso le 6.30 tre malviventi armati sono penetrati nel negozio per quello che pensiamo fosse all'inizio un tentativo di furto a mano armata", hanno spiegato fonti di polizia. E' caccia ai rapinatori.