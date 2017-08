Parigi, auto contro pizzeria: morta una ragazzina di 13 anni e 12 feriti

Un'auto si è lanciata a folle velocità contro una pizzeria, causando la morte di una ragazzina di 13 anni e 12 feriti, di cui 4 gravi. L'uomo alla guida, di 32 anni, non aveva precedenti penali e soffre di depressione. Secondo la procura, ha tentato di suicidarsi con la sua Bmw, nel dipartimento della Seine et Marne, a sud est di Parigi. Il 32enne è stato fermato dagli agenti in stato di shock. Non è la prima volta che tenta di togliersi la vita.