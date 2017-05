Parigi,arrestato padre dell'autore dell'attacco sugli Champs Elysées

Il padre di Karim Cheurfi, il terrorista che ha ucciso un poliziotto il 20 aprile sugli Champs Elysées prima di essere abbattuto dai colleghi della vittima, è stato arrestato per aver minacciato alcuni agenti a Parigi. L'uomo, furioso contro il comune di Noisy-le-Grand che non gli ha dato il permesso per seppellire il figlio nel cimitero locale, si è recato in commissariato e ha minacciato i poliziotti presenti.