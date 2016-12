Parigi, altri 2 arresti a Bruxelles

Altre due persone sono state arrestate a Bruxelles per legami con gli attentati di Parigi. I due sarebero legati a Bilal Hamdi, uno dei kamikaze dell'attacco allo Stade de France. In carcere sono finiti un francese di 20 anni, bloccato domenica all'aeroporto di Bruxelles mentre stava per volare in Marocco, e un belga 28enne di origini africane, fermato alle perquisizioni a Molenbeek. In tutto gli arrestati in Belgio sono otto.