Parigi, Air France: voli regolari

In seguito agli attentati a Parigi "Air France conferma che l'insieme dei suoi voli da e verso la Francia è mantenuto". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla compagnia. Air France sottolinea tuttavia che "bisogna prevedere ritardi in partenza e in arrivo in seguito al rafforzamento dei controlli di frontiera". Ai passeggeri viene chiesto di anticipare "il loro arrivo in aeroporto".