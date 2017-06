Parigi, aggredita la candidata alle primarie del partito Repubblicano

Nathalie Kosciusko-Morizet, ex ministro e candidata alle primarie del partito Repubblicano, favorita per il ballottaggio di domenica, è stata aggredita a Parigi mentre si trovava in un mercato. La donna, colpita da un uomo che è poi fuggito, ha perso coscienza per diversi minuti ed è stata quindi soccorsa dai vigili del fuoco.