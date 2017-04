Parigi: 18 feriti per esplosione accidentale a Festa Carnevale

Almeno 18 feriti, tra cui tre bambini, in una esplosione causata dall'incendio di un falò, a nord di Parigi durante il Carnevale. Si è trattato di un incidente, hanno riferito le autorità, escludendo ogni altro tipo di pista. Cinque dei feriti sono gravi, ma non in pericolo di vita. L'esplosione è avvenuta nella cittadina di Villepinte, dove alcuni bambini e le loro famiglie si erano radunate per celebrare la fine della festa del Carnevale.