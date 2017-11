Paradise papers: "Pilota Hamilton ha sottratto al fisco 16,5 mln"

Vi sono pure 16,5 milioni di sterline riconducibili a Lewis Hamilton, sottratti al fisco e trasferiti su conti offshore dell'Isola di Man, fra gli altarini svelati dall'inchiesta "Paradise papers": le carte che documentano operazioni finanziarie spregiudicate di personaggi ricchi e potenti. Il pilota di Formula 1 viene accusato dal The Guardian, che inoltre gli attribuisce una fortuna di 130 milioni sparsa in paradisi fiscali come Malta o Guernsey.