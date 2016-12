Papua, un aereo indonesiano precipita contro una montagna: a bordo 54 persone

Il volo partito da Jayapura, capoluogo della provincia indonesiana di Papua, e diretto a Oksibil, nel sud, sarebbe dovuto durare meno di un'ora. Ma dopo 33 minuti la torre di controllo ha perso ogni contatto e i radar non hanno più ricevuto alcun segnale.



Tra i passeggeri anche cinque bambini - Tra i 49 passeggeri dell'ATR42-300, tutti di nazionalità indonesiana secondo i media locali, c'erano anche cinque bambini tra cui due neonati. Difficile sperare che qualcuno possa essersi salvato, considerato che di alcuni aerei caduti anni fa nella zona non sono mai stati ritrovati neppure i rottami.



Forse le cattive condizioni meteo la causa dell'incidente - La zona sorvolata dall'aereo è un susseguirsi di montagne, giungla, precipizi e foresta spesso impenetrabile. In quel momento le condizioni meteo erano pessime, con pioggia battente, forti venti e nebbia. Il responsabile dei servizi di soccorso e ricerca di Papua ha riferito di aver inviato un velivolo e più di 150 soccorritori ai quali alcuni abitanti di Okbape, un remoto villaggio del distretti di Bintang, hanno raccontato di aver visto l'aereo volare "piano" prima di andare a schiantarsi contro la montagna.



Un velivolo della AirAsia era precipitato lo scorso dicembre sulla rotta tra Surabaya a Singapore, causando la morte di 162 persone. Il governo di Giakarta, in seguito all'incidente, ha introdotto nuove regole per la sicurezza dei voli.