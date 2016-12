Papua Nuova Guinea, terremoto di magnitudo 6.7: nessun danno

Un terremoto di magnitudo 6.7 della scala Richter ha scosso l'isola di Nuova Irlanda, nel nord-est di Papua Nuova Guinea. La US Geological Survey (USGS), che monitora l'attività sismica in tutto il mondo, ha localizzato l'ipocentro a 499 chilometri sotto il fondale marino. Al momento non è stato alcun allarme tsunami e non si segnalano danni a cose o persone.