Papua Nuova Guinea, il blitz con ostaggi era fasullo: tutto un falso allarme

I rapinatori armati che secondo la polizia avevano preso in ostaggio alcuni dipendenti della compagnia aerea PNG Airlines ad Alotau, in Papua Nuova Guinea, in realtà non sono mai esistiti: si è trattato di un falso allarme, forse uno scherzo di cattivo gusto. Lo ha detto la stessa polizia, affermando che nessuna persona armata è stata trovata nell'ufficio della PNG, né in un vicino edificio.