Papa vola in Azerbaigian, ultima tappa del viaggio in Caucaso

Papa Francesco conclude oggi il suo viaggio nel Caucaso, trasferendosi dalla Georgia all'Azerbaigian, completando così il trittico di visite nelle Repubbliche ex sovietiche della regione, aperto nel giungo scorso in Armenia. Fitto il programma della giornata, tra eventi politici e interreligiosi. In agenda anche un incontro privato con lo sceicco dei Musulmani del Caucaso. Il rientro in Italia del Pontefice è previsto per le 22.