Papa, ultimo giorno in Messico

Ultimo giorno in Messico per Papa Francesco. Il Pontefice farà tappa a Ciudad Juarez, la "capitale" dei cartelli dei narcos. Dopo la visita al penitenziario Cereso incontrerà i rappresentanti del mondo del lavoro per poi spostarsi nell'area fieristica a ridosso della frontiera con gli Usa. Decine di migliaia di fedeli assisteranno alla messa anche dal versante americano, a El Paso, dall'altro lato della rete metallica che divide i due Stati.