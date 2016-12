Papa: "Trump non è cristiano". La notizia sui giornali di tutto il mondo

Sul volo di ritorno dal Centro America, il pontefice ha commentato la proposta di Donald Trump, che vorrebbe costruire un muro lungo 2.500 chilometri lungo la frontiera messicana e deportare 10 milioni di immigrati. "Una persona che pensa di fare i muri, chiunque sia, e non fare ponti, non è cristiano - ha detto -. Questo non è nel Vangelo". La notizia ha fatto il giro del mondo.