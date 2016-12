Papa: "Tanti ultrà sono mercenari"

"Anche in Italia ci sono stati problemi tra gli ultrà, che non necessariamente lottano per il club. La maggioranza sono mercenari". Lo ha detto Papa Francesco in un'intervista rilasciata a un giornale argentino. Commentando l'aggressione subita da 4 giocatori del River Plate da parte di un tifoso del Boca, il Pontefice ha aggiunto: "Sono fatti selvaggi di chi viene debordato dalla passione, dalla prepotenza e dall'incapacità di vivere in società".