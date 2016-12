Papa: stop a persecuzioni cristiani

Nuova accorato appello da parte di papa Francesco contro le persecuzioni ai cristiani nel mondo. "Non possiamo non rinnovare, ha detto il Pontefice a proposito del "martirio dei cristiani in Medioriente e in alcune parti dell'Africa", il nostro appello "a coloro che reggono le sorti politiche ed economiche del mondo, di promuovere una coesistenza reciproca basata su rispetto, riconciliazione e mutuo perdono e solidarietà".